「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）前夜チームを救った男が試合を動かした。０−０の四回１死一塁から、阪神・大山悠輔内野手が東の変化球を捉え、左中間を破る先制の適時二塁打を放った。前日は九回に逆転弾を放ち、ガッツポーズをしたことを反省。この日は表情を変えることなく、歓声を浴びた。ルーキーの初勝利を援護する一打となった。先発は育成出身で、プロ初先発の早川。力投を続ける右腕にうれしい得