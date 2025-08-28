札幌・中央警察署は2025年8月27日、建造物侵入と窃盗の疑いで、札幌市豊平区に住む会社員の男（20）を逮捕しました。男は8月17日午後7時ごろから18日午前11時ごろまでの間、札幌市中央区にあるネイルサロンに侵入し、現金40万5000円とスマートフォン1台（時価1万5000円相当）を盗んだ疑いがもたれています。18日に出勤した従業員から「ネイルサロンに泥棒が入った」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと