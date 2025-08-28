初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第8話をごらんください。 無痛分娩の準備が整う中、赤ちゃんがなかなか降りてこず、人工破膜の処置を受けたkantabouさん。進まないお産に、ついに医師から帝王切開を告げら