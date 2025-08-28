あらゆる手段で狙ってくる詐欺。騙されないためには、その手口を見破る力が必要です。とはいえ、自信がない人もいるでしょう。今回は、エェコさんが実際に体験したエピソードをご紹介します。詐欺に遭わないために、どんな心構えが必要なのでしょうか。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『詐欺が来た話』をどうぞごらんください。 Ⓒnkr_aik