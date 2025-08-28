◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2025年8月27日横浜）阪神・早川太貴投手（25）が27日のDeNA戦（横浜）でプロ初先発し5回2安打無失点でプロ初勝利をつかんだ。育成ドラフト入団新人の先発勝利はプロ野球4人目で、球団初となった。◇早川太貴（はやかわ・だいき）プロフィル☆生まれ＆サイズ1999年（平11）12月18日生まれ、北海道江別市出身の25歳。1メートル85、95キロ。右投げ右打ち。☆球歴大麻泉小3年から野球を