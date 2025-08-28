◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2025年8月27日横浜）【阪神・藤川監督語録】▼守備シフトも的中（早川は）タイプ的に、内野陣、外野陣を含めてポジション取りをしやすいピッチング。いい連係ができたと思いますね。▼早川に負けるな（打線は）育成から来たルーキーの頑張りに負けているんじゃないかと思える選手が何人かいるので、強さがほしいですね。▼代打・栄枝前回（8月19日中日戦）マラーの時に非常にいい打