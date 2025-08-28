◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2025年8月27日横浜）女房役の阪神・梅野がバットとリードで先発・早川をアシストした。打っては、昨年8月17日中日戦以来の3安打猛打賞。8月3日ヤクルト戦以来となる今月2度目の先発マスクで気を吐き、「久しぶりのスタメンだったので、何が何でもね」と充実感を漂わせた。守備では、この日の最大のミッションだった新人右腕のサポートに神経を注いだ。「自分が初出場したときのような気持ちで