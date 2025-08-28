『yousti（ユースティー）』の名前で音楽活動を開始した元櫻坂46の小林由依さん（25）が27日、1st mini Album『yousti』の発売記者会見に登場。ソロ活動することになった経緯を明かしました。小林さんは2015年、欅坂46の1期生オーディションに合格。櫻坂46の改名を経て、長きにわたってグループをけん引してきました。そして、2024年に櫻坂46を卒業し、その約1年後に『yousti』として音楽活動を続けていくことを発表しました。この