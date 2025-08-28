◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2025年8月27日横浜）阪神・早川太貴投手（25）がDeNA戦（横浜）でプロ初先発し5回2安打無失点でプロ初勝利をつかんだ。育成ドラフト入団新人の先発勝利はプロ野球4人目で、球団初。国立の小樽商大野球部から北海道北広島市役所勤務の公務員を経て、くふうハヤテでのプレーも経験した異色の経歴の持ち主が、快挙を成し遂げた。チームは4連勝を飾り、2位・巨人も敗れたため優勝マジックを「12」に