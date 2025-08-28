「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）阪神育成ドラフト３位の早川太貴投手（２５）＝くふうハヤテ＝が５回２安打無失点でプロ初先発初勝利。北広島市役所時代の上司が、プロへの道を切り開いた原点を明かした。◇◇努力を重ね、念願の初勝利を手にした。北海道北広島市役所時代の上司だった波多野拓也さん（４３）は右腕を“不屈の男”と表す。「２３年、ドラフトにかかるんじゃないかって結構期待して