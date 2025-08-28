「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）阪神育成ドラフト３位の早川太貴投手（２５）＝くふうハヤテ＝が５回２安打無失点でプロ初先発初勝利を挙げた。早川の母・明美さん（５８）がデイリースポーツに手記を寄せ、支配下契約からプロ初先発に至った驚きと喜びを語った。プロ入り後の姿は画面越しに見つめ、北海道からエールを送っている。引っ込み思案だった幼少期を振り返りつつ、大学時代から自立したエピソー