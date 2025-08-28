「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）孝行息子の誕生だ。育成ドラフト３位の阪神・早川太貴投手（２５）＝くふうハヤテ＝がプロ初先発し、５回２安打無失点でプロ初勝利。ＤｅＮＡ・東に投げ勝ち、球団育成出身選手初となるルーキーイヤーの白星を挙げた。プロ初登板でのボークを経て大きく成長した背番号「３１」が、２年ぶりのリーグ制覇を引き寄せた。試合が終わった瞬間、仲間たちに肩を叩かれ、ホッとした