新潟県内、レギュラーガソリン1リットルあたりの平均店頭価格は2週連続で値下がりし173.5円となりました。 ガソリンの暫定税率廃止に向け、与野党の議論が行われていますが、道路の整備などに充てられていた財源をどのよう確保するのか与野党で議論が平行線をたどっています。こうした中、8月27日、資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリン1リットルあたりの8月25日時点の平均店頭価格は新潟県内で173.5