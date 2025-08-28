3年前、新潟県村上市や関川村を襲った記録的豪雨で被災し、今も運休が続いているJR米坂線。6回目を迎えた復旧検討会議では、これまでに示されている復旧案についてのイメージが示されました。 【記者リポート】「関川村です。こちらは米坂線の運休区間にある踏切ですが、線路上は線路の場所がわからないほどに雑草が生い茂っています」運休から3年以上が経過する中、8月27日、関川村で開かれた6回目となるJR米坂線の