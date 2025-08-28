マイケルバローズは初コンビの岩田望を背にCWコースで併せ馬。直線はジーティーアダマン（3歳3勝クラス）の内から迫って首差遅れたが、馬なりのままシャープな伸びが光った。上村師は「ジョッキーに感触をつかんでもらい、いい動きだった。先週に負荷をかけていい仕上がり」と納得の表情。同舞台の新馬戦は好位から伸びて差し切った。「スタートが速くて器用さもある。2走目の上積みがあるので、重賞でも楽しみ」と力を込めた