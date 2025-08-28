▼アイルトン（佐々木師）先週で仕上がってるのでソロッと。落ち着きがあるのがいい。新馬戦は2着で勝てなかったけどオーナーに進言させてもらい、重賞に挑戦する。▼キャンディード（松下師）5Fからサッと余力残しで。新馬戦はビュンビュン行くのかなと思ったけど違った。あの感じなら1Fの距離延長は歓迎。▼コラルリーフ（佐藤悠師）追い切りはジョッキー（西塚）がコンタクトを取ってくれた。新馬戦は馬の後ろに置いて、