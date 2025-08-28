パープルガーネットは坂路で素軽いフットワーク。強めに追われるタイセイアストロ（新馬）との差を馬なりで詰め、余裕たっぷりに併入した。時計は4F54秒3〜1F12秒4。森一師は「タイム的にも動けていた。先週にしっかりやっているので十分に仕上がった。しっかりカイバを食べるし、気性的な難しさもない。相手関係なども考えて1400メートルに向かうが、この先のマイルG1を見据えていい競馬をしてほしい」と力強かった。