開発した「遠紫外線」の装置を持つ徳島大の馬渡一諭講師＝7月、徳島市人へのリスクが低いとされ、日焼けしにくいタイプの紫外線を使い、物の表面に付着したウイルスなどに光を当てて消毒する装置を開発したと、徳島大などのチームが28日までに米専門誌に発表した。装置は天井などへの設置が可能。アルコール消毒と比べて手間を大幅に減らせることが期待できるといい、3年後の実用化を目指す。今回は、一般的に殺菌に使用する波