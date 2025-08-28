今年7月、新潟県上越市内のドラッグストアで日本酒を盗んだ疑いで無職の67歳男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、上越市に住む無職の男(67)です。男は7月16日午後5時ごろ、上越市内のドラッグストアで日本酒1本（販売価格932円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、男は8月16日に同じ店舗で缶ビールなど5点を盗んだ疑いで逮捕されていて、今回はその余罪捜査で店の防犯カメラを確認したところ発