8月28日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道266号線・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道3号線・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反）国道501号線・・・玉名郡長洲町長洲（携帯電話・シートベルト）国道212号線・・・阿蘇郡小国町宮原（携帯電話・シートベルト・交差点違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無