MPHが運営していた「ミュゼプラチナム」（帝国データバンク撮影）【グラフを見る】脱毛サロンの倒産件数は増加している？それとも減少している？グラフで一目瞭然！全国で直営167店舗を展開していた美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営する「MPH」（東京）は、8月18日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。今年5月に元従業員などから破産を申し立てられていたが、裁判所が同社の破産手続き開始を判断した。MPHによると