◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人が広島に敗れ、３連敗で借金１に逆戻りした。雨天のため１時間遅れの午後７時に試合開始。先発の森田駿哉投手（２８）は５回に投手・大瀬良の安打から３失点。４回１／３を７安打３失点で３敗目を喫した。５回まで１安打とエンジンのかかりが遅い打線は６回、浅野翔吾外野手（２０）の２点二塁打で１点差に詰め寄ったが、反撃もそこまで。３連勝後に３連