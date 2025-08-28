映画監督の山田洋次氏（93）が27日、都内で代表作「男はつらいよ」のファン感謝祭イベントに出席した。ファンから同作がどんな存在かと聞かれると「寅さんのような人間が好きで、面白く描くのが僕の仕事。考えるのがとても楽しい」と語った。シリーズ計12作に出演した笹野高史（77）も登壇。映画「TOKYOタクシー」（11月公開）の撮影現場で監督の山田氏に怒られたことを明かし「この年になって叱られることはなかなかない。