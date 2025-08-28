国連総会は26日、AI＝人工知能の可能性やリスクを評価する新たな専門家パネルの設置を決めました。国連総会が新たに設置を決めたのは、AI＝人工知能の可能性やリスク、影響について科学的な評価を行う独立した国際科学パネルです。この専門家パネルは40人で構成され、任期は3年で年次報告書をまとめます。また、国連総会は、AIに関する国際協力や知見の共有を行うための各国の対話枠組みを設けることも決めました。これにより、SDG