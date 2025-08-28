皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）は秋初戦に予定しているセントライト記念（9月15日、中山）で、戸崎と新コンビを組むことが決まった。サンデーレーシングが発表。京王杯SC2着ママコチャ（牝6＝池江）はセントウルS（9月7日、阪神）からスプリンターズS（9月28日、中山）へ。鞍上は2走とも岩田望を予定。キーンランドC5着ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸）はスプリンターズS。CBC賞8着ジャスティンスカイ（牡6＝