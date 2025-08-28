ファジアーノ岡山の佐藤龍之介は、W杯最終予選で日本代表の史上最年少出場記録を更新。2025年６月10日のインドネシア戦、18歳237日で初キャップを刻み、香川真司の記録（19歳212日）を塗り替えた（W杯最終予選に限った記録）。「前兆なく呼ばれて、最初は理解するのに時間がかかった」自身初のA代表活動を振り返り、佐藤は「代表は別格」とコメント。「凄い選手がたくさんいたので、今までとは違う感覚」だった。楽しかった