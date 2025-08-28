【モデルプレス＝2025/08/28】俳優の佐藤隆太が主演を務める10月7日スタートのフジテレビ系「新東京水上警察」（毎週火曜21時〜※初回15分拡大）に、柿澤勇人、松本怜生、谷田歩、長谷川純、小林隆の出演が決定した。【写真】松本怜生「彼オオカミ」で両想いとなった女優をバックハグ◆佐藤隆太主演「新東京水上警察」本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を