¥»£´°Ì¤Î¹­Åç¤Ï£²£·Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£³¡½£²¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢£Ã£Ó·÷Æâ¤Î£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¹ë±«¤Î¤¿¤á»î¹ç³«»Ï¤¬£±»þ´ÖÃÙ¤ì¤¿¼¾ÅÙ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢£¶²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ£¶¾¡ÌÜ¡££±£°»î¹çÏ¢Â³¤Î²°³°µå¾ì¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤­¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¹ó½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë?Íç¤Îµ·¼°?¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±«¾å¤¬¤ê¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æµå¾ìÆâ¤Ï¼¾ÅÙ£¸£°¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÂçÀ¥