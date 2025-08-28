中国国営中央テレビ（CCTV）によると、国家能源局の責任者は、国務院報道弁公室が26日に開いた第14次5カ年計画（2021〜25年）の質の高い達成に関する記者会見で、中国の新エネルギー発展の最新の進展について説明した。国家発展改革委員会党組メンバーでもある国家能源局の王宏志（ワン・ホンジー）局長は、中国は同計画期間中に世界最大の電気自動車（EV）充電ネットワークを完成させ、5台につき2基の充電スタンドを有していると