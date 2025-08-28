Å¦È¯¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡½¡½¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢¸íÊó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ëº®Íð¤¬µ¯¤­¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤¬´ØÏ¢¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Íò¤ÎÍ½´¶¤À¡£ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï£²£·Æü¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤Î±ÊÅÄÄ®¤ÎµÄ°÷²ñ´Û»öÌ³½ê¤ä°ñ¾ë¡¦¼è¼ê»Ô¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶¯À©ÁÜºº¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤Ï°ñ¾ë¡¦Æ£ÂåÄ®µÄ¡¢¼è¼ê»Ô