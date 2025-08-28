芸能界随一のそば通として知られるロックバンド「DEEN」の池森秀一（55）が28日に、東京・九段下の日本武道館に自身がプロデュースするそば屋「SOBACAFEIKEMORI」をオープンする。ミュージシャンの聖地での出店に「いつか永ちゃん（矢沢永吉）にも食べて欲しい」とロック界のレジェンドにラブコールを送った。店舗は日本武道館の2階。今年2月にテナントが空くことを知り「音楽の聖地に自分の店を出したい」との思いから出