観光地のホテルや空港に、中身の入っていないスーツケースを放置する訪日客が相次いでいる。買い替えに伴う廃棄が多いとみられる。マナーの周知など対策を強化すべきだ。万博が開催中の大阪では、訪日客が泊まったホテルの部屋から、１日あたり数個のスーツケースが見つかることがある。大半は持ち主と連絡がつかず、ホテル側が処分費用を負担しているという。大阪観光局の調査では、８割を超える宿泊業者が、放置を問題視し