米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性が揺らげば、米国だけでなく世界経済にも大きな弊害が及ぶ。ＦＲＢへの介入を強めるトランプ大統領の動きを憂慮する。トランプ氏は、ＦＲＢのクック理事を解任する方針を表明した。二つの住宅を購入した際、不動産記録の偽造などを行って、いずれも居住用として優遇ローンを組んだ疑いがある、というのが理由だと主張している。クック氏は解任に異議を唱え、提訴する方針だという。