セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）の社長に５月に就任したスティーブン・ヘイズ・デイカス氏（６４）が、読売新聞のインタビューに応じた。主力の国内コンビニ事業が伸び悩んでいることから、商品開発力を上げ、店舗の設備投資も強化する方針を示した。国内コンビニ事業の既存店売上高は、競合が直近で２〜７％程度で推移しているのに対し、セブン―イレブンは０〜２％程度と苦戦が続いている。デイカス氏はこうした状況