デジタル庁は、人工知能（ＡＩ）の政府業務への導入を本格化する。闇バイトの実行役を募集するＳＮＳ投稿の選別や、パブリックコメント（意見公募）に寄せられた大量の意見の整理などに独自開発したＡＩシステムを活用し、社会問題の解決と職員の負担軽減を図る。２０２６年度予算の概算要求に、「ガバメント（政府）ＡＩ」の整備などとして関連経費を盛り込む。犯罪の実行者をＳＮＳで募集する「闇バイト」については、警察