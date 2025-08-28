７月の参院選を巡り、自民党候補に投票する見返りに従業員に現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京都港区）の社長ら幹部６人が逮捕された事件で、同社の複数の店長が、警視庁などの調べに「違法だと思ったが、本社の指示なので従わざるを得なかった」と話していることが捜査関係者への取材でわかった。店長らは従業員に報酬の支払い手順を伝えて投票を依頼していたといい、同庁は店長らについても