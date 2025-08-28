巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝を懸け、２８日の広島戦（マツダ）に先発する。２７日は敵地で最終調整。８月の再昇格後は３登板、計１５回２／３を自責２と先発ローテの役目を全うしている。１９９勝目を挙げた２１日のヤクルト戦（神宮）から中６日。チームが３連敗の苦境の中でマウンドを託された男は「最後まで走りきりたい」と決意を口にした。万全を期した。田中将はマツダでたっぷりと汗を流