情報提供を呼び掛ける都筑署員＝２５日、横浜市営地下鉄センター南駅前横浜市都筑区荏田東３丁目の鴨池公園で２００５年８月、近くに住むパート従業員の女性（４８）の遺体が見つかった殺人・死体遺棄事件は、未解決のまま２８日で２０年がたつ。神奈川県警はこれまで捜査員を延べ１万人以上動員したが、有力な手がかりは見つかっていない。県警は引き続き情報提供を求め、事件解決に向けて取り組む。県警によると、女性は０５