演歌歌手の青山新（25）が27日、観光大使を務める宮崎県椎葉村を訪れ、大使としての初仕事を行った。絶景やパワースポットをめぐり、「日本3大秘境」の1つに数えられる同村への愛情もさらに深めた。「椎葉村にやってきたよ！」。澄みきった青空に向かって笑顔で叫んだ。昨年11月、出演予定だった同村の「椎葉平家まつり」が台風などの影響で中止に。今年3月に村民限定のコンサートを代わりに開催した縁で、6月に観光大使に就任した