◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）広島・大瀬良が、６回２失点（自責１）と踏ん張った。激しい雷雨で試合開始が１時間も遅れたが、その間はモニターでファンの姿に接した。「諦めずに待つ姿を見て、何とか勝ちを見せたいと思った」。９番打者としても５回に３得点の起点となる右前打を放ち、５年ぶり３度目のマルチ安打で勝利をたぐり寄せた。４月３０日以来に会沢とベテランコンビを組んだ。