◆パ・リーグ楽天１―３ソフトバンク（２７日・秋田）プロ野球史上初の偉業でリズムが生まれ、首位を守った。１００本塁打到達者では前人未踏。ソフトバンク・今宮健太内野手（３４）が史上４人目の通算４００犠打を達成した。４回無死一塁で、見事にボールの勢いを殺して捕手前へ。「犠打を積み重ねていくことは、プロとして活躍し続けることとイコール」と熟練の技で追加点を呼び、連敗を４で止めた。堅実な攻撃でリードを