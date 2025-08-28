◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２７日・バンテリンドーム）まばゆいフラッシュと拍手の中、中日・大野は白い歯を見せた。７回３安打無失点で、チームトップの８勝目。竜の連敗を２で止めた。「毎試合、勝ちたいと思って投げてるし、自分が仕事をしたって意識はない。一生懸命、投げることが勝利につながると思う」と謙虚に喜んだ。３回までに５１球と序盤は球数を要しながらも、コースを突く丁寧な投球で、三塁を