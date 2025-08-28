◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２７日・横浜）阪神の育成ドラフト３位・早川太貴投手（２５）が、プロ初先発のＤｅＮＡ戦（横浜）で５回２安打無失点と好投し、くふうハヤテ出身投手初のＮＰＢ勝利を飾った。セ・リーグ首位独走のチームは引き分けを挟んだ連勝を「４」に伸ばし、３年連続のシーズン勝ち越し決定。優勝マジックは２つ減らして１２となった。現時点で最短Ｖは９月３日。栄光のゴールテープへ、新戦力