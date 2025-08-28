「日本３大秘境」に数えられる宮崎・椎葉村（しいばそん）の観光大使として同村を訪れた演歌歌手の青山新（２５）が２７日、村をテーマにした新曲「ほろほろヤマドリ（仮）」を、１０月２２日に発売するシングル「身勝手な女追撃盤ＴＹＰＥ椎葉」に収録することを発表した。３月に同村で行われたコンサートにゲスト出演した縁で、６月に観光大使に就任。黒木保隆村長を表敬訪問した２６日に続き、この日は観光大使初仕事と