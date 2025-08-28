「このまま君だけを奪い去りたい」などで知られるロックバンド・ＤＥＥＮのボーカル・池森秀一（５５）プロデュースのそば店「ＳＯＢＡＣＡＦＥＩＫＥＭＯＲＩ」が２８日午前１１時、日本武道館にオープンする。開館６０周年の歴史で同所にアーティストが実店舗を構えるのは初めて。池森は「永ちゃんに食べて欲しい！」と、憧れている矢沢永吉の来店を願った。開館６０周年の音楽の聖地。ほぼ３６５日昼にそばを食べる無類