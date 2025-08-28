◆米大リーグヤンキース１１―２ナショナルズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、８試合ぶりの本塁打となる４１号２ランを放ち、４打数２安打２打点だった。１打席目は死球を受けて出塁したジャッジ。１点をリードした３回無死一塁の２打席目で、先発右腕