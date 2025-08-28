俳優の佐藤隆太が主演を務める10月スタートのフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜後9：00※初回は15分拡大）に谷田歩、松本怜生、柿澤勇人、小林隆、長谷川純の出演が決定した。【画像】佐藤隆太＆加藤シゲアキ＆山下美月…そしてもう一つのメインキャラ・警備艇今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力