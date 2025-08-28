明石家さんまを慕う歌唱力に定評のある芸人たちで結成されたスペシャルユニット「さんまDEサンバオールスターズ」が、9月7日に大阪・関西万博で開催される「さんまPEACEFUL PARK2025」で新曲「さんまDEサンバ」を初披露することが27日、分かった。メンバーはブラックマヨネーズの小杉竜一、次長課長の河本準一、森三中の黒沢かずこ、EXITの5人。作詞・作曲をGRe4N BOYZ（旧GReeeeN）、編曲を本間昭光が担当し、イベント