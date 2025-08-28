第82回ベネチア国際映画祭のレッドカーペットに登場したパオロ・ソレンティーノ監督（右から2人目）ら＝27日、イタリア・ベネチア（ゲッティ＝共同）【ベネチア共同】世界三大映画祭の一つ、第82回ベネチア国際映画祭が27日（日本時間28日未明）、イタリア北部で開幕した。最高賞「金獅子賞」を競うコンペティション部門には、ギレルモ・デル・トロ監督の「フランケンシュタイン」など21作品が出品。日本作品は選ばれなかった。