捕獲されたヘビ（青森県警提供）青森署は27日、青森市古川1丁目のペットショップから今月上旬に逃げ出した体長約3メートルのヘビ1匹を、付近の住宅の敷地で捕獲したと発表した。署によると「パプアンパイソン」という種類。27日午後7時50分ごろ住民が見つけ、ペットショップの店主が捕まえた。誰かがかまれたなどの情報はないという。ヘビは4日夜〜5日朝に店の水槽から逃げ、署が捜索していた。周辺では当時「青森ねぶた祭」が